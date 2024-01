© Foto: Frank Hammerschmidt/dpa



Starke Nachfrage und Preiserhöhungen spielen dem französischen Hersteller von Industriegasen in die Karten. Die DZ-Bank sieht eine gute Chance für Anleger.Die als extrem zyklisch bekannte Chemiebranche könnte am Beginn einer vielversprechenden Erholung im Jahr 2024 stehen. Das schreiben die Experten der DZ-Bank in einer neuen Analyse. Nachdem 2023 von hohen Rohstoff- und Energiekosten sowie schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen geprägt war, sehen die Analysten vor allem bei Air Liquide gute Chancen. Der Industriegasehersteller profitiere weiterhin von einer robusten Nachfrage, insbesondere im Bereich der Industrie- und medizinischen Gase. Durch strategische Preiserhöhungen konnte Air …