© Foto: Hans-Martin Issler - picture alliance



Wie bereits die beiden großen US-Konkurrenten Exxon und Chevron hat auch die britische Shell Abschreibungen in Milliardenhöhe angekündigt, die den Gewinn belasten werden. Shell profitiert jedoch vom Gashandel.Es ist bereits die dritte Gewinnwarnung in der Ölbranche innerhalb einer Woche: Shell hat bekannt gegeben, dass seine Gewinne im vierten Quartal durch Wertminderungen in Höhe von 2,5 bis 4,5 Milliarden US-Dollar beeinträchtigt wurden. Gleichzeitig betonte der Energieriese jedoch, der Gashandel sei deutlich gestiegen und das Gesamtproduktionsvolumen auf dem Weg, die Ziele zu erreichen. Seit Jahresbeginn haben bereits die beiden US-Ölkonzerne Exxon und Chevron Gewinnwarnungen aufgrund …