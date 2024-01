NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis nach positiven Studiendaten zum Krebsmittel Scemblix auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Analyst Richard Vosser berücksichtigt laut einer am Montag vorliegenden Studie in seinem Bewertungsmodell nun Umsätze mit dem Medikament in seinem Modell, wobei er die Chance für einen Spitzenumsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar sieht./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 11:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2024 / 12:08 / GMT





