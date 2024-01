ABB erweitert mit der Übernahme des kanadischen Sensorherstellers Real Tech das Angebot für intelligentes Wassermanagement.Zürich - ABB erweitert mit der Übernahme des kanadischen Sensorherstellers Real Tech das Angebot für intelligentes Wassermanagement. Real Tech ist auf optische Sensortechnologien für die Wasserüberwachung und -prüfung in Echtzeit spezialisiert. Finanzielle Details zur Übernahme wurden in einer Mitteilung von ABB vom Montag nicht kommuniziert. Mit dem Abschluss der Transaktion rechnet ABB noch im ersten Quartal dieses Jahres. Real Tech wurde vor fast 20 Jahren gegründet und hat seinen Sitz in Whitby in der kanadischen Provinz Ontario. Für das Unternehmen arbeiten rund 40 Mitarbeitende. (awp/mc/pg) Real Tech

