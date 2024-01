Die Aktie des britischen Energieriesen Shell gibt zum Auftakt in die neue Handelswoche deutlich nach. Der Grund ist eine Meldung des Unternehmens, wonach im vierten Quartal Wertberichtigungen in Höhe von 2,5 bis 4,5 Milliarden US-Dollar das Konzernergebnis belasten dürften. Analysten zeigen sich davon aber wenig überrascht. Shell begründete diese Sonderabschreibungen in erster Linie mit makroökonomischen Entwicklungen. Teilweise liegt es aber etwa auch an Portfolioentscheidungen, wie beispielsweise ...

