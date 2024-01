NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger sind am Montag an den US-Aktienmärkten nach einem schwachen Jahresauftakt wieder mutiger geworden. Ein Kursrutsch bei Boeing sorgte zwar dafür, dass der Dow Jones Industrial den übrigen Indizes etwas hinterher hinkte. Mit 37 683,01 Punkten kam der US-Leitindex letztlich aber auf ein Plus von 0,58 Prozent. Am breiten Markt stieg der S&P 500 um 1,41 Prozent auf 4763,54 Punkte.

Der technologielastige Nasdaq-100-Index vollzog eine besonders deutliche Erholung, nachdem er in diesem Jahr besonders kräftig nachgegeben hatte. Angetrieben von allgemein wieder anziehenden Chipwerten und zulegenden IT-Aktien zog der Auswahlindex der Nasdaq-Börse am Montag um 2,11 Prozent auf 16 649,87 Punkte an. Sein diesjähriger Abschlag reduzierte sich nun wieder auf gut ein Prozent, während der Dow diesen quasi wieder ausgleichen konnte.

Sinnbild der wieder erlangten Stärke an der Nasdaq waren die Nvidia -Aktien, die angetrieben von der Vorstellung neuer Produkte ein Rekordhoch erreichten. Angesichts der Fachmesse CES in Las Vegas wurden drei neue Grafikchips präsentiert, die es Endanwendern ermöglichen sollen, Künstliche Intelligenz auf ihren Computern besser zu nutzen. Die Aktie wird so ihrer Rolle als Anlegerfavorit für diesen Megatrend weiter gerecht./tih/he

US0970231058, US67066G1040, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711