Ein starker Auftakt: Die Anleger sind am Montag an den US-Aktienmärkten nach einem schwachen Jahresauftakt mitunter wieder deutlich mutiger geworden. Ein Kursrutsch bei Boeing sorgte zwar dafür, dass der Dow Jones den übrigen Indizes etwas hinterher hinkte. Mit 37.683,01 Punkten kam der Leitindex auf ein Plus von 0,58 Prozent.Am breiten Markt stieg der S&P 500 um 1,41 Prozent auf 4.763,54 Punkte. Der technologielastige Nasdaq-100-Index vollzog eine besonders deutliche Erholung, nachdem er in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...