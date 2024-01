DJ Schaeffler platziert 1,1 Mrd EUR Anleihen zur Refinanzierung von Vitesco-Erwerb

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autozulieferer Schaeffler hat am Montag Unternehmensanleihen im Gesamtvolumen von 1,1 Milliarden Euro bei internationalen Investoren platziert. Wie Schaeffler mitteilte, soll der Emissionserlös vor allem zur Refinanzierung der bisherigen Brückenfinanzierung für den Erwerb von Vitesco verwendet werden. Das Erwerbsangebot für alle ausstehenden Vitesco-Aktien sei am 5. Januar erfolgreich vollzogen worden. Schaeffler verfüge nun über 79,82 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte an Vitesco, einem Hersteller von Antrieben und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe, bekräftigte der Konzern seine Mitteilung vom Dezember.

Den Angaben zufolge emittierte Schaeffler die Anleihen in zwei Tranchen. Eine hat ein Volumen von 500 Millionen Euro, einen Coupon von 4,5 Prozent und wird am 14. August 2026 fällig. Die andere hat ein Volumen von 600 Millionen Euro, einen Coupon von 4,75 Prozent und eine Laufzeit bis 14. August 2029. Die Anleiheplatzierung war Schaeffler zufolge mehrfach überzeichnet.

Die neuen Anleihen sollen am 15. Januar ausgegeben werden. Notiert werden sie am Regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse. Als Aktive Joint Bookrunner für die Platzierung der Anleihen agierten BNP Paribas, BofA Securities, Citigroup und Deutsche Bank, die bereits den Syndizierungsprozess für die Brückenfinanzierung begleitet hatten.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2024 03:39 ET (08:39 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.