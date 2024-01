Entweder sind sie schüchtern oder in diesem Jahr einfach noch nicht so wirklich wach geworden. Doch nach einem tollen Endspurt in 2023 lahmen die Aktien von Allianz und BASF in 2024 noch ordentlich. Sollten Anleger jetzt also lieber mal Gewinne mitnehmen? Fast alle Jahresgewinne 2023 wurden bei der BASF-Aktie schon wieder ausradiert. Denn nach einem großen Hin und Her letztes Jahr resultierten bei der BASF-Aktie am Ende rund 5,2 Prozent Plus. Und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...