© Foto: picture alliance / Andreas Franke | Andreas Franke



Das Analysehaus Bernstein Research hat die BASF-Aktie herabgestuft und das Kursziel gekappt. Der DAX-Wert fällt in der Folge. Wie sind die Aussichten?Das Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für den Chemieriesen BASF von "Market-Perform" auf "Underperform" herabgesetzt und das Ziel für den Aktienkurs von 45 auf 39 Euro reduziert. Das Kursziel liegt über 14 Prozent unter dem derzeitigen Niveau. Trotz des Interesses einiger Investoren an BASF, vor dem Hintergrund möglicherweise bald fallender Zinsen und einer eventuellen sanften Wirtschaftslandung, sei jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für solche Investitionen, so Bernstein-Analyst Gunther Zechmann in einer kürzlich …