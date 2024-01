Die Aktien von Bayer sind zunächst im Bereich des 50er-EMA im Tageschart nach unten abgeprallt und zeigen sich aktuell etwas unter dem 50er-EMA und der oberen Ichimoku-Wolke sowie über dem 10er-EMA. Es ist zunächst mit einem weiteren Rücksetzer bzw. einer Seitwärtsbewegung zu rechnen. Am Vortag hieß es im Insight: "Die Bayer-Aktie hat in der laufenden Erholung den 50er-EMA und damit die übliche Anlaufmarke einer Erholung in der Extension erreicht. ...

