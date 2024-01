Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5169/ Die Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm ... Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In der Folge #562 geht es um den Vormittagsbesten Kapsch mit weisser Weste 2024 (schafft sonst nur Amag), dazu EVN auf All-time-High, News zu Post, OMV, Research zu Polytec, Wienerberger, Erste Group, Pierer Mobility, EVN, Aktienkäufe bei Addiko und Zumtobel bzw. interne Upgrades von Polytec und Amag. Morgen nenne ich im Podcast die Sieger der Number One Awards in 14 Kategorien. Und ein Danke an Josef Chladek. Partner- und Nichtpartnerkreis 2024 so ...

