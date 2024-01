(shareribs.com) Frankfurt / New York 09.01.2024 - Technologiewerte haben sich am Dienstag uneinheitlich entwickelt. Im deutschen Handel konnten Nordex und Teamviewer zulegen. An der Wall Street legten AMD und Nvidia zu. Der DAX verlor 0,2 Prozent auf 16.689 Punkte, belastet von BASF, Infineon und Münchner Rück. Symrise, E.On und RWE konnten hingegen zulegen. Der MDAX stieg um 0,1 Prozent auf 26.336 ...

