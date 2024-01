NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 17,25 auf 17,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen aktualisierte vor den Zahlen zum Schlussquartal 2023 ihre Schätzungen für die niederländische Großbank erneut. Im vierten Quartal sehe sie einigen Gegenwind, was die Nettozinserträge (NII) betreffe, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick der Bank auf 2024 sei im Hinblick auf die NII zudem von entscheidender Bedeutung, da diese fast 70 Prozent der von ihr geschätzten Erträge für 2024 ausmachten./ck/jha/



ISIN: NL0011821202