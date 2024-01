Im Oktober und November hat sich am Gebrauchtwagenmarkt in Deutschland eine Erholungstendenz gezeigt. Diese hat sich im Dezember aber wieder abgeflacht. Die Zahl der Neuanmeldungen ist nur noch um 1,2 Prozent gestiegen, in den Vormonaten lag sie bei 8,7 Prozent bzw. 17,2 Prozent. Für das Gesamtjahr liegt der Wert bei 6,9 Prozent bzw. 6,03 Millionen ...

