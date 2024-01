DJ GEVELOT S.A.: Declaration of crossing the shareholding threshold 10 January 2024

GEVELOT S.A. GEVELOT S.A.: Declaration of crossing the shareholding threshold 10 January 2024 10-Jan-2024 / 17:30 CET/CEST Dissemination of a French Regulatory News, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Société Anonyme au capital de 26 322 590 euros 6, boulevard Bineau - 92300 Levallois-Perret 562 088 542 R.C.S. Nanterre Déclaration de Franchissement de Seuils Levallois-Perret, le 10 janvier 2024 Par courrier reçu le 08 janvier 2024, la Société Gévelot a été informée par la Société de Portefeuille Familial - Sopofam[1] que cette dernière a franchi individuellement en hausse, le 8 janvier 2024, les seuils de 50% du capital et des droits de vote de la société GEVELOT et détenir individuellement 380 244 actions GEVELOT représentant autant de droits de vote, soit 50,56% du capital et des droits de vote de cette société. Le franchissement en hausse des seuils de 50% du capital et des droits de vote de la société GEVELOT par la société Sopofam a fait l'objet d'une décision de dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique, reproduite dans D&I 223C1754, mise en ligne sur le site de l'AMF le 2 novembre 2023. Gévelot est une société cotée sur Euronext Growth Paris - Code ISIN FR0000033888 www.gevelot-sa.fr =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [1] Société anonyme ayant son siège social 9-11 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris et contrôlée par M. Mario Martignoni par l'intermédiaire de la société de droit italien Martignoni 1518 S.R.L. =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Regulatory filing PDF file File: 2024 01 10 Declaration of crossing the shareholding threshold =---------------------------------------------------- Language: English Company: GEVELOT S.A. 6 Boulevard Bineau 92300 LEVALLOIS-PERRET France Phone: +33 1 77 68 31 03 Fax: +33 1 77 68 31 05 E-mail: contact@gevelot-sa.fr Internet: www.gevelot.fr ISIN: FR0000033888 Euronext Ticker: ALGEV AMF Category: Inside information / Other releases EQS News ID: 1812319 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

