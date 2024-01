KOMAX Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Komax Gruppe revidiert den Ausblick für das Geschäftsjahr 2023



10.01.2024 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Dierikon, 10. Januar 2024 Medienmitteilung

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Erste Informationen zum Geschäftsjahr 2023 Die Komax Gruppe geht aufgrund einer verhaltenen Geschäftsentwicklung gegen Jahresende 2023 davon aus, ihre Mitte März 2023 kommunizierte Prognose für das Geschäftsjahr 2023 nicht erreichen zu können. Neu erwartet sie einen Umsatz von ca. CHF 750 Millionen (bisher: CHF 770 Millionen) und eine EBIT-Marge von rund 9% (bisher: rund 11%) - dies ohne Berücksichtigung des Verkaufs eines Gebäudes in der Schweiz und von ausserordentlichen Effekten aus der Schliessung eines Standorts in Deutschland. Die Kunden der Komax Gruppe sind weiterhin bestrebt, die Kabelverarbeitung stärker zu automatisieren. Gegen Jahresende 2023 haben sie sich aufgrund von verschiedenen wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten jedoch zunehmend zurückhaltender beim Fällen von Investitionsentscheiden gezeigt. Es resultierte ein Bestellungseingang von CHF 686.5 Millionen, was einer Zunahme um 1.2% gegenüber dem Vorjahr (CHF 678.1 Millionen) entspricht. Unter Berücksichtigung von ersten provisorischen Zahlen des gesamten Geschäftsjahres 2023 erwartet die Komax Gruppe einen Umsatz von ca. CHF 750 Millionen (2022: CHF 606.3 Millionen) und eine EBIT-Marge von rund 9% (2022: 11.8%). Damit dürfte der Umsatz knapp CHF 20 Millionen tiefer ausfallen als die prognostizierten CHF 770 Millionen und zu einer rund zwei Prozentpunkte tieferen EBIT-Marge führen als die vorausgesagten rund 11%. Die gegenüber dem Vorjahr dennoch markante Umsatzsteigerung um mehr als 20% ist einerseits auf den Zusammenschluss mit Schleuniger und anderseits auf den rekordhohen Auftragsbestand zurückzuführen, mit dem die Komax Gruppe ins Jahr 2023 gestartet ist. Die nun erwartete EBIT-Marge von rund 9% beinhaltet keine ausserordentlichen Effekte, wie den Gewinn aus dem im ersten Quartal 2023 vollzogenen Verkauf eines Gebäudes am Produktionsstandort in Rotkreuz, Schweiz, von CHF 11.1 Millionen und die Aufwendungen für die Schliessung des Standorts in Jettingen, Deutschland. Den detaillierten Jahresabschluss 2023 kommuniziert die Komax Gruppe am 12. März 2024. Finanzkalender Medien-/Analystenkonferenz zum Jahresabschluss 2023 12. März 2024 Generalversammlung 17. April 2024 Halbjahresresultate 2024 13. August 2024

