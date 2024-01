The following instruments on XETRA do have their first trading 11.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.01.2024Aktien1 IT0005577090 Cloudia Research S.p.A.2 IT0005573438 Lemon Sistemi S.p.A.3 IT0005573966 Yakkyo S.p.A.4 CA3949191041 Greenridge Exploration Inc.5 DE000A3EX2X7 aifinyo AG6 AU0000317976 Earths Energy Ltd.7 SE0021309937 Vidhance ABAnleihen1 XS2747610751 ABN AMRO Bank N.V.2 BE6349118800 Elia Transmission Belgium N.V.3 EU000A3LS460 European Investment Bank (EIB)4 US87264ADE29 T-Mobile USA Inc.5 XS2747616105 ABN AMRO Bank N.V.6 US04686E3W04 Athene Global Funding7 DE000A3824G4 Bausparkasse Schwäbisch Hall AG8 FR001400N6K4 BPCE SFH9 US11120VAM54 Brixmor Operating Partnership L.P.10 US21036PBQ00 Constellation Brands Inc.11 XS2747600109 E.ON SE12 XS2747600018 E.ON SE13 XS2747766090 EDP Servicios Financieros España S.A.14 DE000A1RQEP6 Hessen, Land15 US49427RAS13 Kilroy Realty L.P.16 XS2747093321 Piraeus Financial Holdings S.A.17 AT000B067251 Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen18 US756109CG72 Realty Income Corp.19 US756109CF99 Realty Income Corp.20 XS2747603624 Scottish Hydro-Electric Transmission PLC21 USG84228GC69 Standard Chartered PLC22 USL62788AE12 Stena International S.A.23 US87264ADG76 T-Mobile USA Inc.24 US87264ADF93 T-Mobile USA Inc.25 XS2741927805 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S.26 XS2717294487 Alerion Cleanpower S.p.A.27 BE0000360694 Belgien, Königreich28 DE000A31RJ45 Deutsche Pfandbriefbank AG29 CH1305916889 Glencore Capital Finance DAC30 US500769KC79 Kreditanstalt für Wiederaufbau31 DE000HLB5303 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale32 DE000HLB53U2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale33 DE000HLB53T4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale