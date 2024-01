Die Onlinebank hat im vergangenen Jahr neue Bestmarken gesetzt. Die Einnahmen und der Gewinn sind markant gestiegen.Gland - Die Onlinebank Swissquote hat im vergangenen Jahr neue Bestmarken gesetzt. Die Einnahmen und der Gewinn sind markant gestiegen. Die eigenen Ziele hat die Gesellschaft damit erreicht. Der Nettoertrag habe sich 2023 auf rund 530 Millionen Franken belaufen, teilte Swissquote am Donnerstag in einer Vorabmeldung zum Jahresergebnis mit. Im Vorjahr hatte Swissquote einen Ertrag von lediglich 408,0 Millionen erzielt. Der Vorsteuergewinn betrage mindestens 255 Millionen Franken. Im Vorjahr hatte dieser bei 186,4 Millionen gelegen. Bei der Präsentation der Halbjahreszahlen Anfang August hatte Swissquote die Prognose für das Gesamtjahr nach oben revidiert: Das Unternehmen stellte damals einen Nettoertrag von rund 530 Millionen Franken und einen Vorsteuergewinn von 250 Millionen in Aussicht. Der nun leicht über den Erwartungen liegende Vorsteuergewinn sei in einem schwierigen Marktumfeld erzielt worden, hält das Unternehmen fest. Die Kundenvermögen erreichten laut Mitteilung vom Donnerstag per Ende Dezember eine Höhe von 58 Milliarden Franken nach 56,9 Milliarden Ende Juni. Der Netto-Neugeldzufluss wird für 2023 auf 5 Milliarden beziffert. Den vollständigen Bericht für das Geschäftsjahr will der Finanzdienstleister am 14. März veröffentlichen. (awp/mc/ps)

