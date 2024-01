Maßgebliche Gründe für den Bau einer neuen Fabrik in Tschechien sind dem Münchener Konzern zufolge Megatrends wie Elektromobilität und erneuerbare Energien sowie der Ausbau der Stromnetze. Die Fertigung soll 2025 beginnen.Im tschechischen Karlsbad will Wacker Chemie einen weiteren Produktionsstandort für spezielle Silikone errichten. Wie der Münchener Konzern am Donnerstag mitteilte, soll die neue Fabrik die bereits bestehenden deutschen Wacker-Verbundstandorte Burghausen und Nünchritz sowie den tschechischen Standort in Pilsen ergänzen. Das Unternehmen begründet die Investition mit dem Wachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...