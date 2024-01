Renault beendet nächste Woche in Paris das E-Carsharing-Angebot Zity seiner Mobilitätsmarke Mobilize. Laut einer Unternehmensmitteilung wird Zity den Betrieb in der französischen Hauptstadt am 15. Januar einstellen. Begründet wird der Schritt mit "unternehmensexternen Faktoren wie wiederholten erheblichen Schäden an der Flotte", worunter die Verfügbarkeit der E-Autos und die qualitative Bewertung des Dienstes durch die Nutzer gelitten haben. In Lyon, ...

