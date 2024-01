Marktführer im Bereich Management der Lieferkette führt maßgeschneiderte KI- und ML-gestützte Funktionen ein, um Einzelhändler zu unterstützen, in ihren End-to-End-Netzwerken Chaos in Klarheit zu verwandeln

Kinaxis Inc. (TSX: KXS), der führende Anbieter von Supply Chain Management-Lösungen, gab heute die Erweiterung seines Einzelhandelsangebots einschließlich der Veröffentlichung mehrerer neuer KI- und ML-gestützter Innovationen bekannt, die Einzelhändlern die End-to-End-Lieferkettentransparenz, Nachfragevorhersage und leistungsstarken Szenarienplanungsfunktionen bieten, um die Kunden in die Lage zu versetzen, die gewünschten Güter zu erwerben, wann und wo sie diese benötigen, unabhängig von unvorhergesehenen Störungen.

Aufgrund unvorhersehbarer Nachfragespitzen, die durch veränderte Verbrauchergewohnheiten getrieben werden, und der Zunahme des Omni-Channel-Handels, der bestrebt ist, ein nahtloses Einkaufserlebnis über mehrere Touchpoints zu bieten, war die Einzelhandelslandschaft noch niemals zuvor derartig umkämpft, wobei die Einzelhandelslieferketten vor zahlreichen Herausforderungen stehen, die ihre Fähigkeit bedrohen, die Kunden zufriedenzustellen und gleichzeitig Gewinn erzielen zu können.

Entwickelt, um die Fähigkeit des Einzelhändlers zu vereinfachen, die Komplexität unzähliger Standorte, Artikelnummern, Angebote und Bestandsvariablen erfolgreich zu verwalten, die beispiellose Entscheidungsfindungen erfordern, umfasst das verbesserte Einzelhandelsangebot von Kinaxis nun:

Demand.AI Innovationen leistungsstarke, auf maschinellem Lernen basierende Modelle, die auf den Umfang und die Komplexität der Einzelhändler zugeschnitten sind, um ein besseres Verständnis zu ermöglichen, wie sowohl interne (z.B. häufige Preisänderungen, neue Produkteinführungen, Änderungen der Werbekampagnen) als auch externe Faktoren (z.B. soziales Grundgefühl, Wetter, Veränderungen im Kaufverhalten, lokale/nationale Ereignisse) die kurzfristige und langfristige Nachfrage nach ihren Produkten beeinflussen und über Aktionen oder Angebote Auskunft geben, um die Umsatzmöglichkeiten zu maximieren und proaktiv Risiken zu beheben.

Innovationen leistungsstarke, auf maschinellem Lernen basierende Modelle, die auf den Umfang und die Komplexität der Einzelhändler zugeschnitten sind, um ein besseres Verständnis zu ermöglichen, wie sowohl interne (z.B. häufige Preisänderungen, neue Produkteinführungen, Änderungen der Werbekampagnen) als auch externe Faktoren (z.B. soziales Grundgefühl, Wetter, Veränderungen im Kaufverhalten, lokale/nationale Ereignisse) die kurzfristige und langfristige Nachfrage nach ihren Produkten beeinflussen und über Aktionen oder Angebote Auskunft geben, um die Umsatzmöglichkeiten zu maximieren und proaktiv Risiken zu beheben. Replenishment Planning eine völlig neue Funktion, welche die Einzelhändler in die Lage versetzt, die Nachschubparameter in ihrer Lieferkette besser zu verwalten, um zu gewährleisten, dass jedes Produkt in jedem Geschäft und Vertriebszentrum rechtzeitig wieder aufgefüllt wird, wobei Leitplanken errichtet werden, um die Geschäfte vor dem Versand von Überbeständen zu schützen, die ihre Haltbarkeitskapazität überschreiten und ihre Lagerhaltungskosten erhöhen würden.

eine völlig neue Funktion, welche die Einzelhändler in die Lage versetzt, die Nachschubparameter in ihrer Lieferkette besser zu verwalten, um zu gewährleisten, dass jedes Produkt in jedem Geschäft und Vertriebszentrum rechtzeitig wieder aufgefüllt wird, wobei Leitplanken errichtet werden, um die Geschäfte vor dem Versand von Überbeständen zu schützen, die ihre Haltbarkeitskapazität überschreiten und ihre Lagerhaltungskosten erhöhen würden. Demand Planning Innovationen stellen Einzelhändlern leicht zu interpretierende Visualisierungen zur Verfügung, welche die Nachfragemuster erläutern, während sie in die Lage versetzt werden, Prognosen aufgrund menschlicher Erkenntnisse rund um Trends an jedem Punkt ihrer Lieferkette sofort anzupassen, je nach Produkt, Standort, Geschäft, Artikelnummer, Datum usw.

"Mit ständig steigenden Verbrauchererwartungen konfrontiert, benötigen die heutigen Einzelhändler dringend Lösungen, die sie in die Lage versetzen, sichere Entscheidungen rund um ihre Lieferketten in großem Maßstab zu treffen", so Andrew Bell, Chief Product Officer bei Kinaxis "Mit diesen neuesten Innovationen werden die Unternehmen schließlich in der Lage sein, das Rätselraten aus der Nachfrage- und Nachschubplanung mit Blick auf die Erstellung einer nahtlosen und resilienten End-to-End-Lieferkette herauszunehmen. Mit zusätzlichen Investitionen, die sich bei der Werbeplanung und Zuteilung bereits abzeichnen, sind wir zuversichtlich, dass sich die Einzelhändler weiterhin an Kinaxis wenden werden, um sie zu unterstützen, ihren Kunden die besten Produkte zur Verfügung zu stellen, wobei sie sicherstellen, dass ihre Regale stets voll gefüllt sind."

Die neuen handelsorientierten Produktinnovationen werden Kinaxis in die Lage versetzen, seine Position innerhalb des Sektors zu stärken, einschließlich aufgrund neuer Kunden, wie beispielsweise der Marktführer im Sportartikelbereich Brooks Running und bestehende Partner wie HAVI, einer der weltweit führenden Experten im Bereich Lieferkettenintegration. Im letzten Jahr gaben Kinaxis und HAVI bekannt, dass sie ihre Kräfte bündeln, um die Quick Service Restaurant Branche zu erneuern und zu transformieren.

"Da sich das Tempo der Geschäftsabwicklung erhöht und das Verbraucherverhalten von Minute zu Minute im Wandel begriffen ist, können sich die Unternehmen nicht länger auf eine stufenweise Verbesserung ihrer Lieferkette verlassen. Daher sind wir äußerst erfreut, eine Partnerschaft mit Kinaxis einzugehen, einem Unternehmen, das den Nachweis erbracht hat, den anspruchsvollen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden unabhängig von der jeweiligen Branche", so Rodney Brown, Senior Vice President und Chief Supply Chain Officer, North America und Global Planning and Analytics bei HAVI "Wir sind bemüht, diese hochmodernen Funktionen bei einigen unserer größten Kunden einzuführen und erwarten, dass sie sofort den Wert erkennen können, den sie in ihr Gesamtgeschäft einbringen werden."

Mit mehr als 40.000 Nutzern in über 100 Ländern kooperiert Kinaxis mit einigen der weltweit größten Marken über alle Sektoren hinweg, darunter unter anderem die Konsumgüterindustrie, Automobilindustrie, Hochtechnologie und Biowissenschaften. Seine KI-gestützte Technologie und patentierte Parallelitätstechnik versetzt Unternehmen in die Lage, ihr Lieferkettennetzwerk von der strategischen Planung bis hin zur Auslieferung auf der letzten Meile orchestrieren zu können.

Die Produktinnovationen im Einzelhandel werden auf der NRF 2024 vom 14. bis 16. Januar 2024 im Jacob K. Javits Convention Center in New York City zu sehen sein. Besuchen Sie Kinaxis am Stand Nr. 4068.

Über Kinaxis

Kinaxis ist global führend im Bereich Management der Lieferkette. Wir betreuen Lieferketten und die Menschen, die diese verantworten. Unserer Software vertrauen bekannte globale Marken, denn sie bietet Flexibilität und ermöglicht schnelles Reagieren, so wie es das moderne, dynamische Umfeld erfordert. Wir verbinden unsere patentierte Paralleltechnik mit einer auf den Menschen fokussierten Herangehensweise an KI. So versetzen wir Unternehmen jeglicher Größe in die Lage, ihre End-to-End-Lieferkette zu steuern, angefangen bei der mehrjährigen strategischen Planung, über die praktische Ausführung bis hin zur Auslieferung auf der letzten Meile. Mehr erfahren Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

