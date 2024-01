Die Dubai Future Foundation und das Schweizer Luxusmarkenunternehmen Richemont laden Innovatoren und Unternehmer aus der ganzen Welt ein, Ideen vorzuschlagen, um das Einkaufserlebnis in einigen der luxuriösesten Boutiquen der Welt zu verbessern und jüngere Kunden anzuziehen.

Erfolgreiche Kandidaten erhalten eine fünfwöchige, aufwandsentschädigte Gelegenheit, ihre Ideen in Zusammenarbeit mit erfahrenen Beratern und Mentoren zu entwickeln. DFF und Richemont möchten neue Ideen von Innovatoren, Start-ups, Scale-ups und KMUs kennenlernen, wie Technologie und Innovation die Wartezeit in Luxusboutiquen verkürzen und gleichzeitig das Kundenerlebnis und die Kundenbindung verbessern können. Sie wollen auch Ideen hören, wie man jüngere Kunden für die Luxusmarken von Richemont begeistern und gewinnen kann.

Zu Richemont gehören einige der luxuriösesten Marken der Welt, darunter Cartier, die Uhrenhersteller Piaget und Panerai, der Schießsport-Spezialist Purdey, die Modemarken Chloe und Dunhill sowie die Online-Modehändler Net-a-Porter und The Outnet.

Die Einreichungsfrist endet am Sonntag, den 28. Januar 2024, und kann über die DFF-Website erfolgen.

Das Programm umfasst Flugreisen, Visa und Unterkunft für zwei Personen pro Unternehmen sowie Zugang zu hochmodernen kreativen Einrichtungen, regionalen Investoren, Beratung durch leitende Mitarbeiter von Richemont und Hilfe bei der Einrichtung einer Außenstelle des Unternehmens in Dubai.

Abdulaziz AlJaziri, Deputy CEO des DFF, sagte: "In dieser Zusammenarbeit mit Richemont wollen wir bahnbrechende und zukunftsweisende Ideen fördern, die dazu beitragen, die Zukunft des Luxuseinzelhandels zu gestalten, aber letztlich auch andere Unternehmen und andere Bereiche der Gesellschaft informieren und verbessern."

Pierre Fayard, CEO von Richemont MEIA, sagte: "In dieser Partnerschaft mit der Dubai Future Foundation wollen wir die Kraft der Kreativität freisetzen, Innovatoren unterstützen und herausfinden, wie wir unser Geschäft so führen können, dass es für Kunden und junge Menschen attraktiver wird."

Die Einreichungen für den Wettbewerb werden von einem speziellen Komitee auf der Grundlage von Qualität, Praktikabilität, wirtschaftlicher Machbarkeit und potenzieller Wirkung bewertet. Die Finalisten werden dann eingeladen, an dem fünfwöchigen Programm in Dubai teilzunehmen.

Unternehmen, die an dem Wettbewerb teilnehmen, werden mit Regierungsstellen, Institutionen und Investmentgesellschaften in den VAE und darüber hinaus in Kontakt treten und Unterstützung bei der Erlangung von Handelslizenzen erhalten, wenn sie in Dubai tätig werden möchten.

Weitere Informationen über die Future of Luxury Retail Technologies Challenge finden Sie unter (https://www.dubaifuture.ae/richemont-2024).

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240111198083/de/

Contacts:

Sara Al Qarout

+971529456243

salqarout@apcoworldwide.com