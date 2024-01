Wie weit kann der DAX sich nach dem deutlichen Minus am Donnerstag erholen? Außerdem im Fokus: die Aktien von Porsche und Tesla. Die Kurserholung in der zweiten Handelshälfte an der Wall Street verleiht dem deutschen Aktienmarkt am Freitag wieder Auftrieb. Der DAX schüttelte die negative Überraschung am Vortag durch US-Inflationsdaten ab und legte im frühen Handel um 0,92 Prozent auf 16 698,80 Punkte zu.Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es ...

