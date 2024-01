E.ON hat in Essen ein herstellerunabhängiges Test- und Innovationszentrum für Lade- und Energietechnologien eröffnet. Ein besonderer Schwerpunkt des Labors liegt auf der Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs - mit Testkapazitäten für bis zu drei Megawatt Leistung. Am neuen Standort testet und erforscht der in Essen beheimatete Energiekonzern allen voran Ladelösungen sowie deren intelligente Einbindung in das Energie-Ökosystem. Auf einer Fläche ...

