LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal vor der Berichtssaison der europäischen Stahl- und Minenkonzerne von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) von ArcelorMittal im vierten Quartal bewegten sich größtenteils im Rahmen der Markterwartungen, schrieb Analyst Amos Fletcher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das um ein Euro erhöhte Kursziel resultiere aus seiner höheren Prognose für das Ebitda in diesem Jahr./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2024 / 17:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2024 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1598757687

Biotech Boom 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie Biotech-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken