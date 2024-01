Siemens hat die Übernahme des Ladeinfrastruktur-Spezialisten Heliox abgeschlossen. Durch diesen Schritt will der deutsche Technologiekonzern sein Angebot in den Bereichen E-Bus- und E-Lkw-Ladeinfrastruktur sowie Depot- und Flottenlösungen erweitern. Wie Siemens mitteilt, wurde die im August 2023 angekündigte Übernahme nun zu nicht veröffentlichten Konditionen abgeschlossen. Neben der Ergänzung des Portfolios an bestehenden Ladelösungen, soll die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...