Alexander Rhea bleibt Verwaltungsratsmitglied

Lex Bentner und Abdallah Chatila wurden als neue Verwaltungsratsmitglieder gewählt

Bernard Pons ist vom Verwaltungsrat zurückgetreten YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 12. Januar 2024 - Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen für Energiespeicherlösungen, hat die Beschlüsse der Aktionäre der Gesellschaft zu den Anträgen des Verwaltungsrats anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung bekannt gegeben, die heute in CEI - Rue Galilée 13, 1400 Yverdon-les-Bains, Schweiz, Sitzungszimmer "Galilée" stattgefunden hat.

Alexander Rhea ist von seinem Amt als Verwaltungsratspräsident zurückgetreten, bleibt aber Mitglied des Verwaltungsrats. Bernard Pons ist als Mitglied des Verwaltungsrats zurückgetreten. Beiden wurde für ihr Engagement und ihre Professionalität Dank und Anerkennung ausgesprochen. Lex Bentner und Abdallah Chatila wurden in den Verwaltungsrat gewählt, Lex Bentner zusätzlich zum Verwaltungsratspräsidenten. Beide bringen umfangreiche Managementerfahrung aus einer Vielzahl von Unternehmen und Branchen in den Verwaltungsrat von Leclanché ein. Lex Bentner, derzeit Head of Public Transport bei der Stadt Luxemburg, spielt eine Schlüsselrolle bei der Umgestaltung des öffentlichen Nahverkehrssystems der Stadt. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Umstellung der städtischen Busflotte und des Busnetzes auf vollelektrische Fahrzeuge, die durch EU-weite öffentliche Ausschreibungs- und Beschaffungsprozesse erreicht wird. Lex Bentner ist auch für komplexe Projekte zuständig, bei denen er die Fortschritte der Industrie in operationelle Standards integriert. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er bei der CFL, der staatlichen luxemburgischen Eisenbahngesellschaft, und bei ArcelorMittal. Im Jahr 2007 wurde er zum Head of Continuous Improvement and Engineering in einem luxemburgischen Stahlwerk ernannt, wo er sich auf Modernisierungsmassnahmen konzentrierte. Zusätzlich zu seinen beruflichen Aufgaben vertritt Lex Bentner Luxemburg im Busausschuss der UITP (Union Internationale des Transports Publics) und berät politische Entscheidungsträger und nationale Ausschüsse in Bezug auf Best Practices am Arbeitsplatz und in der Industrie. Der 1978 in Luxemburg geborene Lex Bentner verfügt über einen Master-Abschluss in Maschinenbau und Elektrotechnik von der Universität Edinburgh und absolviert derzeit ein MBA-Studium an der Edinburgh Business School der Heriot-Watt University. Abdallah Chatila, geboren 1974, ist ein schweizerisch-libanesischer Unternehmer und Investor mit über 28 Jahren Erfahrung, davon 15 Jahre in der Immobilienbranche. Als Absolvent des Gemological Institute in Los Angeles begann Abdallah Chatila seine berufliche Laufbahn im Juweliergeschäft seiner Familie in Genf, bevor er in die Immobilienbranche wechselte. Er ist Präsident und Gründer der m3 GROUP, die in der Schweiz und in Frankreich über 700 Mitarbeitende beschäftigt und einen Umsatz von über 250 Millionen Schweizer Franken erzielt. Die Gruppe ist in den Bereichen Immobilien, Hotellerie, Gastronomie, Banken und Gesundheitswesen tätig. Abdallah Chatila verfügt darüber hinaus über umfangreiche Erfahrung im Bereich Mergers & Acquisitions und ist an über 80 Unternehmen in den Bereichen Gesundheitswesen, Technologie und Versicherungen beteiligt. Abdallah Chatila ist ein umsichtiger Philanthrop, der durch seine philanthropischen Initiativen und seine privaten Investitionen aktiv zur Entwicklung des Kantons beiträgt. Zudem unterstützt er über seine Stiftung Sesam verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen in Genf, im Libanon und im Nahen Osten. Lex Bentner, Präsident des Verwaltungsrats von Leclanché, sagte: "Zunächst möchte ich Alexander Rhea für seine Arbeit als Präsident des Verwaltungsrats von Leclanché danken. Er hat Leclanché durch eine Phase der strategischen Neuausrichtung geführt, die zu einer Stärkung unseres Auftragsbestands geführt hat. Ich bin dankbar, dass er dem Verwaltungsrat weiterhin zur Verfügung steht. "Ich möchte mich auch bei den Aktionären und meinen Verwaltungsratskollegen für meine Ernennung bedanken. Ich glaube an die Marktchancen für Leclanché und bin überzeugt, dass wir das richtige Team haben, um auf dem solide gelegten Fundament aufzubauen, während wir unsere Wachstumsstrategie umsetzen, unsere Auftragsbestände in Schlüsselsektoren aufbauen und im Zuge der Expansion des Unternehmens Mehrwert für die Aktionäre schaffen. Weitere Informationen per E-Mail an info@leclanche.com oder unter www.leclanche.com. ****** Über Leclanché Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

