Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Valneva hat am Freitag das Wochenende immerhin mit dem Gewinn von 0,8 % einleiten können. Dennoch sollte es an sich die Diskussion um die Kurse gar nicht geben. Das Unternehmen hat derzeit nach Meinung von Analysten noch ein Potenzial von mehr als 100 %, so der Konsens lt. Marketscreener. Ob die Schätzung allerdings richtig ist? Die Märkte bezweifeln dies offenbar. Valneva: [...] Hier weiterlesen

Den vollständigen Artikel lesen ...