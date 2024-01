Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Freitag wenig verändert geschlossen. Der ATX ging mit 3.398,61 Zählern aus dem Handel. Gegenüber dem Vortagesschluss entsprach dies einem Kursplus von 0,01 Prozent. Auf Wochensicht ergibt sich aber ein Minus von 0,9 Prozent. Im Blick standen zum Wochenschluss Erzeugerpreise aus den USA, die allerdings keine großen Impulse lieferten. Ihr Anstieg lag gegenüber dem Vorjahr bei plus 1,0 Prozent. Erwartet wurden im Vorfeld 1,3 Prozent. Im Monatsvergleich hatte es einen leichten Rückgang gegeben. Auch die beginnende US-Berichtssaison der Unternehmen lieferte keine nachhaltigen Impulse.Verbund-Aktien verloren nach einer doppelten Abstufung durch die Bank of America (BofA) von "Buy" auf ...

