Nach Berichten von Bloomberg, nachdem die Deutsche Bank verschiedene Optionen für eine Übernahme von verschiedenen Banken prüft, könnte die Commerzbank eines der Hauptziele sein. Was dran ist und was Anleger jetzt mit den Aktien machen sollten. Schon am Freitag nach Börsenschluss berichtete Bloomberg, dass die Deutsche Bank Insidern zufolge "in letzter Zeit intern Szenarien zur Übernahme des Lokalrivalen Commerzbank und der niederländischen ABN Amro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...