NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens von 185 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Mark Fielding schätzt die Nachfrageaussichten für europäische Industriegüter in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie für dieses Jahr positiv ein. Er betonte aber, bei der Aktienauswahl müssten Anleger selektiver vorgehen. Zu den Werten, die er als attraktiv bezeichnet, gehört Siemens./tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2024 / 18:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2024 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007236101

