Es ist ein sehr müder Auftakt in die neue Börsenwoche. In den USA sind die Börsen heute wegen eines Feiertags (Martin Luther King Day) geschlossen. Dementsprechend gibt es auch an den europäischen Handelsplätzen eher wenig spektakuläre Kursausschläge. Die Energietitel BP und ENI kommen ebenfalls kaum von der Stelle. Zumal es auch bei den Ölpreisen zu Beginn der Handelswoche zunächst kaum Bewegung gab. So kostete etwa am Montagmorgen ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 78,35 US-Dollar. ...

