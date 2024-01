DJ PTA-Adhoc: MARNA Beteiligungen AG: Änderungen bei Preisfestsetzung und Bewertung der angekündigten Kapitalmaßnahmen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta/15.01.2024/16:40) - Heidelberg, den 15. Januar 2024 - Mit Ad hoc Mitteilung vom 4. Dezember 2023 hat die MARNA Beteiligungen AG (ISIN DE000A0H1GY2), mit Sitz Heidelberg, (" Gesellschaft" oder " MARNA") geplante Kapitalmaßnahmen in Form einer Sachkapitalerhöhung und einer parallelen Barkapitalerhöhung bekanntgegeben. Aufgrund des aktuellen Kursverlaufs haben Vorstand und Aufsichtsrat heute beschlossen, die avisierte Barkapitalerhöhung der Hauptversammlung nicht mit einem Bezugspreis von EUR 3,60 pro Aktie vorzuschlagen, sondern die Festlegung des Bezugspreises in die Entscheidung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats zu legen, um den avisierten Emissionserlös von rund EUR 4,0 Mio. erzielen zu können. Zudem liegt der Gesellschaft nunmehr das finale Bewertungsgutachten über die in die Gesellschaft geplant einzubringende H2 Core Systems GmbH vor. Danach wird die Einbringung auf einer Bewertungsbasis von rund EUR 36 Mio. erfolgen, so dass neuen Aktien zu einem Preis von rund EUR 3,60 je Aktie ausgegeben werden. Die Einberufung der Hauptversammlung wird kurzfristig erfolgen und voraussichtlich am 28. Februar 2024 stattfinden.

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: MARNA Beteiligungen AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-84 E-Mail: info@marna-beteiligungen.de Website: www.marna-beteiligungen.de

ISIN(s): DE000A0H1GY2 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Hamburg Weitere Handelsplätze: London Stock Exchange

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2024 10:40 ET (15:40 GMT)