Aramco Digital und Intel gaben ihre Absicht bekannt, das erste saudi-arabische Open RAN (Radio Access Network) Development Center zu gründen. Die Anlage soll Innovationen vorantreiben, technologische Fortschritte fördern und zur digitalen Transformationslandschaft des Königreichs beitragen.

Die gemeinsamen Bemühungen zielen darauf ab, die Entwicklung und Installation von Open RAN Technologien zu beschleunigen, um das Königreich zu unterstützen, eine solide und agile Telekommunikationsinfrastruktur aufzubauen, die sich auf die Beschleunigung der Digitalisierung in den Branchen konzentriert. Diese Zusammenarbeit ist bestrebt, sich an der Vision 2030 von Saudi-Arabien auszurichten, die sich auf technologische Verbesserungen und die wirtschaftliche Diversifizierung konzentriert.

Bei Open RAN handelt es sich um einen Paradigmenwechsel in der drahtlosen Netzwerkarchitektur, der eine größere Flexibilität und Interoperabilität sowie einen größeren Innovationsschub ermöglicht. Aramco Digital bringt ein tiefes Verständnis über die Bedeutung der Entwicklungsbedürfnisse und Ziele des Königreichs und die Möglichkeiten für die Open RAN Technologieinstallation zusammen mit einer einzigartigen Perspektive der wirtschaftlichen Landschaft des Königreichs ein. Intel, ein Vorreiter im Bereich der Informatik- und Kommunikationstechnologien, bringt sein Fachwissen im Bereich Open RAN Technologien in die Zusammenarbeit ein.

Höhepunkte der Zusammenarbeit:

1. **Innovation Hub:** Das Open RAN Development Center zielt darauf ab, als Innovationsdrehscheibe zu dienen, die die Zusammenarbeit zwischen Ingenieuren, Forschern und Branchenexperten von Aramco Digital und Intel fördert.

2. **Local Talent Development:** Das Zentrum zielt darauf ab, einen Beitrag zur Entwicklung lokaler Talente durch die Bereitstellung von Schulungs- und Praxiserfahrungen auf dem sich rasch entwickelnden Gebiet der Open RAN und Edge-Computertechnologie zu leisten.

3. **Economic Impact:** Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, durch technologiegetriebene Initiativen zur lokalen Wirtschaft beizutragen und sich dabei an den umfassenderen Zielen von Vision 2030 auszurichten.

4. **Global Collaboration:** Die Zusammenarbeit im Rahmen von Open RAN zwischen Aramco Digital und Intel wird sich voraussichtlich über die Staatsgrenzen hinaus ausweiten und somit Saudi-Arabien mit der globalen Landschaft der Open RAN und Edge Entwicklung und Installation verbinden.

Tareq Amin, CEO von Aramco Digital, erklärte: "Diese Zusammenarbeit ist ein Beleg für unser Engagement, die Innovationskraft des Königreichs voranzutreiben. Das Open RAN Development Center wird voraussichtlich zu einem Katalysator für die digitale Entwicklung, indem sie eine Plattform für Zusammenarbeit, Kompetenzentwicklung und die Schaffung eines lebendigen Technologie-Ökosystems bietet. Im Zentrum dieser Zusammenarbeit steht die Erstellung eines dynamischen Pools lokaler Kapazitäten für fortgeschrittene 5G- und künftige 6G-Technologien."

"Wir sind hocherfreut über die Zusammenarbeit mit Aramco Digital im Rahmen von Open RAN und unsere Verbindung mit der technologischen Leistungsfähigkeit von Intel im Bereich der Netzwerk- und Edge-Computing- sowie Softwaretechnologie mit den lokalen Einblicken und der Branchenführerschaft von Aramco Digital. Gemeinsam beabsichtigen wir die Beschleunigung der Installation edgenativer Open RAN-Lösungen in Saudi-Arabien und darüber hinaus", so [Sachin Katti, Intel Senior Vice President und General Manager of the Network and Edge Group].

Das Open RAN Development Center wird voraussichtlich im Jahr 2024 seinen Betrieb aufnehmen und zu einem Meilenstein auf dem Weg Saudi-Arabiens in eine technologiegetriebene Zukunft werden.

Über Aramco Digital

Aramco Digital ist die digitale Technologietochtergesellschaft von Aramco, einem globalen integrierten Energie- und Chemieunternehmen. Aramco Digital ist bestrebt, die digitale Transformation und technologische Innovation in unterschiedlichen Sektoren voranzutreiben.

Über Intel

Intel (NASDAQ: INTC) ist ein Weltmarktführer auf dem Gebiet der Computerinnovationen. Das Unternehmen entwickelt und konstruiert wesentliche Technologien, die als Grundlage für die Fertigung der Computergeräte der Welt dienen.

