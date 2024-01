Die Tesla-Aktie hatte einen ziemlich miesen Start ins Jahr 2024. Das ist zwar nicht beispiellos, aber doch nicht von der Hand zu weisen. Die Papiere sind zu Beginn des Jahres um zwölf Prozent gefallen. Der S&P 500 und der Nasdaq Composite sind beide unverändert geblieben. Das sind die Gründe.Die Tesla-Aktie ist in 11 der 13 Jahre, in denen das Unternehmen an der Börse gehandelt wurde, gestiegen. Das berichtet die Nachrichtenseite Barrons. In sechs der elf Fälle ist die Aktie zu Beginn des nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...