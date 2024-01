Die letzten Tage waren nicht nur an den Börsen geprägt von zunehmender Unsicherheit und einigen Enttäuschungen. So schnell scheint diese Entwicklung wohl auch noch nicht zu ihrem Ende zu finden. Auch rund um das zurückliegende Wochenende gab es wieder manche Meldung, welche die Börsianer eher nicht erfreuen dürfte.Tesla (US88160R1014) lieferte in jüngster Vergangenheit ein wahres Stakkato an schlechten Neuigkeiten. Nachdem man mittlerweile nur noch als zweitgrößter Hersteller von Elektroautos gilt, Autovermieter die Fahrzeuge reihenweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...