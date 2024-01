EQS-Media / 16.01.2024 / 07:35 CET/CEST

Der CEO des Bergbauunternehmens Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT bzw. Börse Stuttgart: EBM; kurz: "Eurobattery" oder das "Unternehmen"), Roberto García Martínez, hat gestern, am 15. Januar 2024, das Unternehmen auf einer Investorenveranstaltung vorgestellt. Eine Aufzeichnung des Investorenmeetings kann man sich auf dem Webcast von Financial Hearings https://ir.financialhearings.com/eurobattery-minerals-2024 ansehen. Die Investorenpräsentation umfasste u.a. ein Status-Update bezüglich des Fortschritts der Batteriemineralien-Projekte im finnischen Hautalampi sowie im spanischen Corcel. Eine Auswahl der vorgestellten Informationen ist im Folgetext zusammengefasst. Die Firma konnte im Jahr 2023 ihren Anteil an FinnCobalt Oy und somit dem Hautalampi-Projekt auf 70 Prozent aufstocken. Ferner konnten mehrere wichtige Projekt-Meilensteine erreichet werden, darunter die Veröffentlichung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie, die Erlangung der höchsten UNFC-Klassifizierung als tragfähiges Bergbauprojekt, die Registrierung der Bergbaugenehmigung für Hautalampi sowie die Vorlage und Genehmigung einer aktualisierten Umweltverträglichkeitsprüfung. Im laufenden Jahr beabsichtigt das Unternehmen, die Arbeiten in Hautalampi weiter zu beschleunigen, indem es den Erwerb des Projektsvervollständigt, eine Umweltgenehmigung beantragt, eine unverbindliche Abnahmevereinbarung unterzeichnet sowie eine Machbarkeitsstudie vorlegt. Für das Corcel-Projekt in Spanien wartet man weiterhin auf grünes Licht der Energie- und Bergbaubehörde Galiciens. Eurobattery hat, wie bereits in einer Pressemitteilung vom 30. August 2022 mitgeteilt, alle erforderlichen Angaben für Umwelt- und Betriebsgenehmigungen eingereicht und wird die Weiterentwicklung von Corcel gleich wieder aufnehmen, sobald dies möglich ist. Das Europäische Parlament hat am 12. Dezember 2023 für einen Gesetzesentwurf im Rahmen des Critical Raw Materials Act (CRMA) gestimmt, der u.a. vorsieht, Genehmigungsverfahren für Minen deutlich zu beschleunigen und bis 2030 mindestens 10 Prozent des jährlichen EU-Verbrauchs an strategischen Rohstoffen innerhalb der EU abzubauen. Aufgrund dessen, ist das Unternehmen zuversichtlich, dass das Genehmigungsverfahren in Corcel in naher Zukunft weiter erleichtert wird. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter . Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Roberto García Martínez - CEO E-Mail: info@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB: Tel.: +46 (0) 86 042 255, E-Mail: info@augment.se



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB

Schlagwort(e): Energie



16.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com