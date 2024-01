Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Mutares SE & Co. KGaA vom 16. Januar 2024:Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650/ WKN A2NB65) ("Mutares") hat heute beschlossen, eine weitere Aufstockung der ursprünglich im März 2023 in Höhe von EUR 100 Mio. begebenen und im Mai 2023 um EUR 50 Mio. aufgestockten Anleihe (ISIN NO0012530965/ WKN A30V9T) mit Laufzeit bis 31. März 2027 um bis zu EUR 100 Mio. im Rahmen der bestehenden Erhöhungsoption im Wege einer Privatplatzierung zu prüfen. Pareto Securities und Arctic Securities wurden beauftragt, die für eine spätere Marktansprache von Investoren und die Transaktion erforderliche Dokumentation vorzubereiten. Die Mutares zufließenden Nettoerlöse durch die Erhöhung sollen im Wesentlichen für allgemeine Geschäftszwecke, weiteres Portfoliowachstum, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden. ...

