Bechtle meldet eine Vorstands-Personalie: Das IT-Unternehmen aus Neckarsulm beruft zum 1. Februar Antje Leminsky in den Konzernvorstand. Die frühere Grenke-Chefin solle die die Ressorts Logistik, Beschaffung und Partnermanagement sowie Financial Services und Nachhaltigkeitsmanagement verantworten, kündigt das TecDAX-notierte Unternehmen am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...