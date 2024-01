Die Commerzbank-Aktie verliert heute rund 5% an Wert und ist damit schwächster Dax-Titel. Dabei markierte die Aktie von Deutschlands zweitgrößter Bank noch am 08. Januar 2024 ein neues 6-Monats-Hoch bei 11,87 Euro (aktueller Kurs: 10,88 Euro; Stand: 16.01.2024, 14.30 Uhr). Dennoch können sich Commerzbank-Aktionäre in der 12-Monats-Betrachtung per Saldo über einen Kursgewinn...

Den vollständigen Artikel lesen ...