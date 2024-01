© Foto: Silas Stein/dpa



In Zeiten steigender Unsicherheit glänzt die defensive Pharmabranche mit starken Cashflows und niedriger Verschuldung. Die UBS nimmt die europäischen Konzerne unter die Lupe und stuft gleich vier Titel auf Kaufen hoch.Die Unternehmen der Branche seien finanziell robust, strategisch gut aufgestellt, und immer noch nicht zu hoch bewertet, schreiben die Analysten der Schweizer UBS in einem großen Branchenbericht. Das Team um Analyst Matthew Weston hebt hervor, dass die Bewertungen im Sektor - mit Ausnahme von Novo Nordisk - durchweg attraktiv sind, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis und dem Net Present Value. Dies könnte auf unterbewertete Investitionsmöglichkeiten in qualitativ …