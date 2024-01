Bern - Die Swisscom spannt bei Künstlichen Intelligenz (KI) mit dem US-Computerausrüster Nvidia zusammen. Der grösste Schweizer Telekomkonzern will in den kommenden Jahren bis zu 100 Millionen Franken in KI-Lösungen investieren. Durch die Zusammenarbeit mit Nvidia sollen Full-Stack-Supercomputer mit generativer KI (GenKI) in der Schweiz realisiert werden, gab die Swisscom am Dienstag am Rande des Weltwirtschaftsforums WEF in Davos im dortigen «AI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...