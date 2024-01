Die Stimmung an den Aktienmärkten hat sich in dieser Woche wieder verschlechtert. Der DAX gab die vergangenen beiden Handelstage ab. Heute geht es zunächst darum, sich über der Marke von 16.400 Punkten zu halten. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der ...