Dermapharm ist in der Herstellung von hauptsächlich patentfreien Markenarzneimitteln tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Markenarzneimittel, Parallelimport und Kräuterextrakte. DMP hat seine internationale Wachstumsstrategie durch den Erwerb der französischen Arkopharma und der österreichischen Montavit erfolgreich umgesetzt, was die Entwicklung des Umsatzes und des Ergebnisses unterstützen dürfte. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 23. Januar von 10-15 Uhr eine Online-Konferenz zum Thema Gesundheitspflege. Dermapharm wird um 10:30 Uhr durch die Leiterin der Abteilung für Investor Relations Britta Hamberger repräsentiert. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-01-23-10-30/DMP-GR zur Verfügung gestellt.





