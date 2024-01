EQS-News: Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe

Deutsche Bildung: Rückzahlung der Unternehmensanleihe 2023



17.01.2024 / 12:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Deutsche Bildung: Rückzahlung der Unternehmensanleihe 2023



Die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG hat ihre am 16. Dezember 2023 fällige zehnjährige Anleihe (WKN A1YCQ8 / ISIN DE000A1YCQ86) mit einem festen Coupon von 5 % p.a. fristgerecht vollständig zurückgezahlt. Der zurückgezahlte Betrag belief sich auf 10 Mio. EUR und entsprach 100 % des ausstehenden Nennbetrags der Anleihe.



17.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com