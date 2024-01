AMSTERDAM (IT-Times) - Der europäische Automobilproduzent Stellantis hat eine Zusammenarbeit mit dem Autovermieter Sixt bekannt gegeben, um ein riesiges Kontingent an Fahrzeugen zu liefern. Stellantis N.V. (NYSE: MTA, ISIN: NL00150001Q9) und Sixt kündigten am 16. Januar 2024 an, eine Vereinbarung über...

Den vollständigen Artikel lesen ...