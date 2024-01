Wien (www.fondscheck.de) - Andrew Jackson übernimmt zukünftig die Leitung der Fixed Income Boutique von Vontobel und wird damit Simon Lue-Fong nachfolgen, so die Experten von "FONDS professionell".Lue-Fong gehe nach 30 Jahren in der Investmentbranche in den Ruhestand.Jackson verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Fixed-Income-Bereich. Er sei zuletzt Head of Fixed Income bei Credit Suisse Asset Management gewesen und habe davor weitere wichtige Positionen innegehabt, darunter Head of Fixed Income and Multi Asset bei Federated Hermes International und Chief Investment Officer bei Cairn Capital, einer spezialisierten Fixed-Income-Boutique. (17.01.2024/fc/n/p) ...

