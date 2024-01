Tesla reagiert auf den Wegfall der staatlichen Umweltprämie. Am Dienstagabend gab der Konzern bekannt, die Preise für sein Elektroauto Model Y in mehreren Ländern Europas zu senken. In China wurden diese Preisnachlässe für die Model-3- und Model-Y-Autos schon länger angekündigt.Tesla hat eine Preissenkung für sein Model Y in Europa bekannt gegeben. Die Reduzierung der Preise zeigt Unterschiede zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...