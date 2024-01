Der Ölkonzern verkauft seine nigerianische Tochtergesellschaft Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC) für bis zu 2,4 Mrd. $ an ein Konsortium von fünf Unternehmen. Die SPDC ist in Nigeria in der Onshore-Förderung von Öl und Gas tätig. Die Namen der Käufer wurden nicht genannt. Es soll sich aber um vier Unternehmen mit Sitz in Nigeria und einen internationalen Ölkonzern handeln. SHELL erhält zunächst 1,3 Mrd. $, weitere Zahlungen in Höhe von bis zu 1,1 Mrd. $ sollen später folgen. Charttechnisch hat sich bei der SHELL-Aktie seit Oktober 2023 zwar ein moderater Abwärtstrend etabliert, aber fundamental (2024er-KGV 7,2 und Dividendenrendite 4,4 %) bleibt die Aktie eine gute Halteposition.



Dies ist ein Auszug aus der heutigen Bernecker-Daily vom 17.01.2024.



Ihre Bernecker Redaktion



